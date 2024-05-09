وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية: إقليم كوردستان حليف وشريك استراتيجي للولايات المتحدة

خلال استقبالها من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 9 مايو/ أيار ، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا.

وخلال الاجتماع الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي ، تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وحماية حقوق الإنسان والمكونات، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والحرية الدينية، وتطبيع الوضع في سنجار.

وأعربت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية عن سعادتها بزيارة الإقليم، وأكدت أن إقليم كوردستان يعد حليفاً وشريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في إطار شراكة تشمل 360 درجة في العراق والمنطقة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون لتعزيز القيم المشتركة للديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير وعمل المجتمع المدني.

من جانبه، ثمّن رئيس الحكومة دعم الولايات المتحدة المستمر لإقليم كوردستان، وجدد التأكيد على التزام حكومة الإقليم بترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية، وحماية الحريات، وحقوق الإنسان بشكل عام.

كما اتفق الجانبان على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت، مع ضمان حماية حقوق جميع مكونات الإقليم ومعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية الانتخابية.

وفي سياق آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار بشكل كامل، بما يشمل إخراج الميليشيات والمجاميع المسلحة غير الشرعية، وذلك تمهيداً لتطبيع الأوضاع في المنطقة وإعادة إعمار سنجار، وضمان عودة النازحين إلى ديارهم بشكل طوعي.

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