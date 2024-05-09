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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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هل سيصدر رئيس الإقليم مرسوماً بتأجيل الانتخابات؟ عضو في الديمقراطي يوضح

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فى :أخبار عــامة
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هل سيصدر رئيس الإقليم مرسوماً بتأجيل الانتخابات؟ عضو في الديمقراطي يوضح

اوضح وفاء محمد كريم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، ان رئيس الإقليم قبل ان يصدر اي مرسوم سيقوم بزيارة الجهات السياسية في الاقليم للحصول على دعم اكثر الاحزاب الكردية.

وقال كريم لوكالة {الفرات نيوز} ان “تأجّيل الانتخابات نتج عن اتفاق مبرم خلال زيارة رئيس الاقليم الى بغداد، وكانت هي طبخة سياسية تتم من اجل اعادة المكونات الرئيسية في الاقليم ومحاولة اعادة الديمقراطي الى عدم المقاطعة حيث تم الطعن من قبل رئيس الحكومة على الدوائر المتعددة وهذا ما دفع المحكمة الى قبول الطعن واصدار الامر الولائي كما نظن ان الانتخابات ستتأجل الى الشهر العاشر من العام الجاري”.

واضاف، ان “رئيس الاقليم قبل ان يصدر اي مرسوم سيقوم بزيارة الجهات السياسية في الاقليم للحصول على دعم اكثر الاحزاب الكردية وعلى توحيد الصف من اجل ان يكون هنالك اغلبية لتحديد موعد الانتخابات، واول من سيزوره هو الاتحاد الوطني الكردستاني”.

فيما اكد كريم انه “سيتم اصدار مرسوم بتأجيل الانتخابات”.

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