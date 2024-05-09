وزارة البيشمركة: الإعفاء من الرسوم الكمركية جاء بعد تفهّم كبير أبداه السوداني

عدّت وزارة البيشمركة قرار المجلس الوزاري للامن الوطني اعفاء قوات البيشمركة من الرسوم الكمركية الخاصة بالمبيعات العسكرية “إنجازاً مهماً” جاء بعد “تفهم كبير” أبداه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحل المشاكل بين بغداد وأربيل.

الوزارة أشارت في بيان، اليوم الخميس (9 نيسان 2023)، إلى القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني يوم أمس الأربعاء “برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وحضور الفريق الركن عيسى عُزير رئيس أركان وزارة البيشمركة”.

من هذه القرارات إعفاء قوات البيشمركة من الرسوم الكمركية الخاصة بالمبيعات العسكرية “حيث يمكن لوزارة البيشمركة استيرادها في إطار تسليح قواتها” وفق البيان.

وزارة البيشمركة نوّهت إلى أن القرار جاء “بعد تحسن العلاقات بين وزارة البيشمركة والجيش العراقي، ومشاركة رئيس أركان وزارة البيشمركة في اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، والدعم المباشر من حكومة إقليم كوردستان”.

كما لفتت إلى أن “التفهم الكبير” الذي أبداه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لـ “حل المشاكل بين إقليم كوردستان وبغداد هو السبب الرئيسي لاصدار هذا القرار”.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني قد وافق على “إعفاء قوات حرس إقليم كوردستان العراق، من الرسوم الجمركية الخاصة بالمبيعات العسكرية أسوةً بوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب”.

واشترط المجلس، وفق بيان للناطق باسم القوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن يكون تسليح هذه القوات “من خلال وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية”.

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