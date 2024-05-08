إقليم كوردستان يشارك في قمة الاستثمار السنوي AIM الـ 13 في أبوظبي

تشارك حكومة إقليم كوردستان متمثلة بوفد من هيئة الاستثمار ، بفعالية في قمة الاستثمار السنوي الـ 13 AIM التي انطلقت اعمالها في أبو ظبي ، امس الثلاثاء ، بهدف جذب الاستثمارات وعرض ما يمكن أن يقدمه إقليم كوردستان من فرص استثمارية للشركات العالمية.

رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان محمد شكري ، قال لـ(باسنيوز)، إن حكومة الإقليم تشارك في القمة ، مسلطاً الضوء على أهمية تمثيل إقليم كوردستان في قمة كبيرة خاصة بالاستثمار تشارك فيه حكومات وشركات من جميع أنحاء العالم.

مضيفاً ، إن مشاركتهم تهدف إلى إظهار إقليم كوردستان كبيئة حاضنة للاستثمارات وللعب دور مهم في المشهد الاقتصادي المستقبلي في المنطقة.

والقى رئيس هيئة الاستثمار ، اليوم ، كلمة خلال اعمال اليوم الثاني من القمة أشار فيها الى إن هناك امتيازات عديدة للمستثمرين العاملين في الإقليم، لافتاً الى إعفاء الشركات العاملة في كوردستان من الضرائب لمدة تصل إلى 10 سنوات.

مؤكدا ، أن “إقليم كوردستان منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ولديها مستقبل جيد، لأن لدينا أرضا خصبة ومياه، ولدينا قوانين استثمار جديدة”.

كما لفت ، إلى أن “إقليم كوردستان شهد انتعاشا جيدا في قطاع النفط والغاز” ، موضحاً بالقول ان “الشركات المحلية والمستثمرين هم شركات كبيرة في العراق، وهم يعملون في دول حول العالم مثل آسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة”.

كما أشار الى وجود فرص استثمارية مختلفة في إقليم كوردستان ، ولذلك اتجه المستثمرون الأجانب إلى الإقليم ، و خطتنا هي جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى إقليم كوردستان

وتشهد فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار التي انطلقت ، امس الثلاثاء ، في أبوظبي حضوراً لافتاً من رؤساء دول ووزراء ومسؤولين حكوميين وصناع قرار من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نخبة المستثمرين وكبرى شركات الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمنظمات الدولية، وعدد كبير من الزوار من أكثر من 175 دولة حول العالم.

وتعقد القمة تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا “، و تمتد على مدار 3 أيام حتى 9 مايو/أيار 2024 .

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