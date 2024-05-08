المصرف العراقي للتجارة يشارك في عملية توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان

أعلن المصرف العراقي للتجارة، استعداده الكامل لتقديم خدمات توطين الرواتب وإصدار البطاقات الإلكترونية لموظفي القطاع الحكومي في إقليم كوردستان.

وللبدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب أشار المصرف في بيان، اليوم الأربعاء (8 أيار 2024)، إلى أن المصرف “بانتظار ارسال حكومة الإقليم قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية”.

وفيما يلي نص بيان المصرف العراقي للتجارة:

‏‎”امتثالاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا واستناداً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم حول مشاركة المصرف في عملية توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان العراق.

اجتمع وفد مختص من المصرف العراقي للتجارة TBI يرأسه مدير فرع أربيل مع وفد مختص من حكومة الإقليم في محافظة أربيل حول آلية توطين رواتب موظفي الإقليم في المصرف، وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات عملية فتح الحسابات وإصدار البطاقات ونشر أجهزة الصراف الآلي ATM في عموم الإقليم لتغطية عملية السحب النقدي للموظفين.

وقد أوضح وفد المصرف للوفد المقابل له، أن عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق تمثل أهمية قصوى لدى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني ويتابعها بشكل مباشر وشخصي لما يمثله هذا الأمر من اهتمام بأهلنا في إقليم كوردستان العراق.

وفي الختام أعرب وفد المصرف العراقي للتجارة استعداده الكامل لتقديم خدمات توطين الرواتب وإصدار البطاقات الإلكترونية لموظفي القطاع الحكومي في إقليم كوردستان العراق، وان المصرف بانتظار ارسال حكومة الإقليم قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب.

المصرف العراقي للتجارة TBI”

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية