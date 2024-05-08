إلغاء رسوم الخدمات على المولدات الخاصة في نينوى

قررت إدارة محافظة نينوى، إلغاء رسوم الخدمات على المولدات الأهلية في المحافظة، وذلك بعد أن كانت تقوم بتحصيل 1500 دينار من المشتركين.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، لشبكة رووداو الإعلامية، (الأربعاء 8 أيار 2024)، إنه منذ عام 2017، تحصل المولدات الأهلية في نينوى على 1500 دينار شهرياً كأجور لعمال المولدات والخدمات الثانوية، إلا أن الإدارة المحلية قررت وقف هذا الإجراء.

وتوجد حوالي 1500 مولدة كهربائية في الموصل حيث توفر الكهرباء للسكان، إثر انقطاع التيار الكهربائي النظامي.

بتاريخ 4 آذار 2024، التقى محافظ نينوى عبد القادر دخيل مع اللجنة المركزية للمولدات الأهلية لمناقشة أسعار خطوط المولدات الخاصة لشهر نيسان، موجهاً بألا يتجاوز سعر كل الأمبير 5000 دينار.

رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة نينوى، أوضح أن “سعر الأمبير الواحد من المولدات يختلف من مكان إلى آخر، ففي بعض الأماكن يصل سعر الأمبير إلى 3000 دينار، ولكن يجب ألا يزيد عن 5000 دينار”.

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