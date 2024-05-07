الرئيس بارزاني: الاحتكام للدستور والحوار والتفاهم السبيل الأفضل لمعالجة المشاكل وإرساء الاستقرار في العراق

استقبل الزعیم الكوردی مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 7 مایو/ أيار 2024، في منتجع صلاح الدين القریب من اربیل ، السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيز أفيال.

وخلال اللقاء، أبلغ السفير الإسباني في العراق الرئيس بارزاني بأنهم على علم وإدراك بتاريخ ونضال شعب كوردستان وما تعرض له من مآسٍ وويلات، وعبّر عن تقديره العالي لروح الصمود الذي يتحلّى به شعب كوردستان، مثمناً التطور والتقدم المُحرَز في إقليم كوردستان، ووصف الإقليم بأنه نموذج يُحتذى به في أجزاء العراق الأخرى.

وكانت الأوضاع السياسية العراقية والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية محاور أخرى للقاء، حيث أشار الرئيس بارزاني إلى كفاح شعب كوردستان وتضحياته الجسام للحصول على حقوقه وتحقيق الاستقرار للعراق ككل ، مؤكداً أنه يجب على الجميع أخذ العِبَر والدروس من التاريخ وأخطاء الماضي، مشدداً على أن العودة للاحتكام إلى الدستور واللجوء للحوار والتفاهم هما السبيل الأفضل لمعالجة المشاكل وإرساء الاستقرار والتنمية في العراق.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الداخلية في الإقليم وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإسبانيا.

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