نيجيرفان بارزاني و وزير التجارة الاتحادي يبحثان الحركة التجارية للعراق وإقليم كوردستان مع إيران

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء ، مع وزير التجارة العراقي الاتحادي اثير داود الغريري في طهران ، العلاقات ومستوى الحركة التجارية للعراق وإقليم كوردستان مع إيران.

بيان من رئاسة إقليم كوردستان، قال أن الجانبين تبادلا الآراء حول مجالات التجارة والنشاط الاقتصادي لإيران مع العراق وإقليم كوردستان ، وسبل توفير فرص وأرضيات أكثر ملاءمة للتجارة وإزالة العقبات التي تعترض سبيلها.

نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير التجارة العراقي علاقات بغداد وأربيل مع طهران

البيان أضاف ، أن الجانبين أكدا على أهمية توسيع مجالات التعاون التجاري بما يخدم الانتعاش الاقتصادي في البلدين.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية