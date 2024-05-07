نيجيرفان بارزاني عن زيارته لطهران: بداية جديدة للعلاقات بين إقليم كوردستان وإيران

أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن زيارته إلى طهران تشكل “بداية جديدة” للعلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية.

وقال نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحفي في طهران، الثلاثاء (7 أيار 2024)، إن المسؤولين الإيرانيين استقبلوا الوفد بحفاوة، مشيراً إلى اجتماعاته مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والرئيس الإيراني ورئيس البرلمان.

رئيس إقليم كوردستان، وصف علاقتهم مع إيران بـ “التاريخية”، مشيراً إلى أنهم لمسوا “إرادة جدية لحل مشاكلنا مع إيران”.

وأكد نيجيرفان بارزاني الاتفاق مع إيران على آلية لحل المشاكل، لافتاً إلى أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي “يدعم حل المشاكل”.

بيّن تطلع “إقليم كوردستان لأفضل العلاقات مع إيران”، مؤكداً على أن “سياسة إقليم كوردستان الثابتة هي البقاء كعامل استقرار في المنطقة”.

إلى ذلك، شدد نيجيرفان بارزاني على عدم التباحث في طهران حول انتخابات برلمان كوردستان “بأي شكل”، مضيفاً أنها لم تكن ضمن أجندة الزيارة.

وذكر رئيس إقليم كوردستان على أن المسؤولين العراقيين “يتفقون معنا على ضرورة إجراء انتخابات تحظى بدعم كل الأطراف”.

كما لفت إلى أن “المسؤولين الإيرانيين يتطلعون إلى توصلنا لاتفاق مع بغداد”، مردفاً أنهم يلمسون “انفتاحاً لحل المشاكل بعد اجتماعاتنا الأخيرة في بغداد”.

وفي اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى طهران، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان والوفد المرافق له، مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد (5 أيار) إلى إيران بزيارة رسمية بناء على دعوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعقد يوم الاثنين عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، منها مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وتعتبر زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران “نقطة تحول” في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كوردستان، وفق وصف ممثل حكومة إقليم كوردستان في إيران.

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