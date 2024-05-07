حزب “نينوى لأهلها” يفصل عضوه نائب رئيس مجلس المحافظة

قرر حزب “نينوى لأهلها” فصل أحد أعضاءه، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس المحافظة، من عضوية الحزب، بتهمة العمل لصالح حزب سياسي آخر.

حزب “نينوى لأهلها” يترأسه محافظ نينوى السابق نجم الجبوري وحصد خمسة مقاعد في المجلس.

بحسب وثيقة صادرة عن حزب “نينوى لأهلها”، فقد تم فصل العضو في الحزب محمد عبد الله الجبوري كعضوٍ من الحزب بحجة العمل لصالح حزب سياسي اخر وأسبابٍ أخرى تتعارض مع واجباته.

ويشغل عضو الحزب محمد عبد الله الجبوري منصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، وهو شقيق النائب عن نينوى احمد الجبوري.

يتحالف حزب “نينوى لأهلها” مع ائتلاف “الحسم” الذي يتزعمه وزير الدفاع ثابت العباسي فضلا عن القيادي في نينوى لأهلها في حينها النائب احمد الجبوري.

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