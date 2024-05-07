أردوغان: أجرينا مشاورات مثمرة للغاية، إيجابية وصادقة في أربيل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المشاورات التي أجراها خلال زيارته إلى أربيل كانت “مثمرة للغاية، إيجابية وصادقة”، مشيراً إلى أن نتائجها ستظهر قريباً.

أردوغان تطرق في كلمة عقب اجتماع للحكومة التركية، اليوم الثلاثاء (7 أيار 2024)، إلى نتائج زيارته إلى كل من بغداد وأربيل.

وأكد الرئيس التركي أنّ هدف بلاده رفع حجم التجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى مستويات أعلى.

وأشاد بإعلان الحكومة العراقية حزب العمال الكوردستاني “تنظيماً إرهابياً”، معتبراً الخطوة “مهمة” في سياق “الحرب على الإرهاب”.

وزار الرئيس التركي بغداد وأربيل يوم 22 نيسان الماضي. وتكللت زيارته إلى بغداد بتوقيع 26 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين البلدين، وفق الحكومة العراقية.

وكان أردوغان قد زار العراق وإقليم كوردستان في عام 2013 عندما كان رئيساً للوزراء.

حول الوضع في سوريا، قال الرئيس التركي: ” بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا، والذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا ونكثوا بها”.

واعتبر أن تركيا لا يمكن أن تشعر بالأمان “إطلاقاً” طالما أنّ “PKK يجد لنفسه متنفسا في العراق وسوريا”.

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