الرئيس بارزاني يشدد على تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين إقليم كوردستان والاردن في مختلف المجالات

خلال استقباله وفداً من التعليم العالي والجامعات الأردنية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 6 مايو/ أيار 2024، وفداً من التعليم العالي والجامعات الأردنية ضم كل من د.مأمون الدبعي نائب وزير التعليم العالي الأردني ورؤساء 9 جامعات اردنية و القنصل العام الأردني في أربيل فؤاد المجالي.

وثمّن الوفد الضيف عالياً دور الرئيس بارزاني في العملية السياسية في إقليم كوردستان والعراق وتعميق ثقافة التعايش ، والازدهار في إقليم كوردستان. وبالإضافة الى تأكيدهم على الصداقة والعلاقات التاريخية بين شعب الأردن وشعب كوردستان ، اعربوا عن استعدادهم لتنمية وتطوير العلاقات الاكاديمية والتنسيق والتعاون بين جامعات الأردن وإقليم كوردستان.

وأشار الرئيس بارزاني خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية التي تربط شعبي كوردستان والمملكة الأردنية، شاكراً الملك عبد الله وحكومة وشعب الأردن على تعاطفهم ومساعدتهم لشعب كوردستان في مختلف المراحل. مشدداً على تعميق علاقات الصداقة بين الجانبين في مختلف المجالات.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية