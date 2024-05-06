رئيس إقليم كوردستان ووزير خارجية إيران يبحثان العلاقات الثنائية

في اطار زيارته الرسمية الى ايران ، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له ، بعد ظهر اليوم الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 ، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ، حيث جرى التباحث حول علاقات العراق وإقليم كوردستان مع جمهورية إيران الإسلامية.

وأكد الجانبان ، على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين حيث استعرضا الأرضية والفرص المتاحة لزيادة الحركة التجارية ورفع حجم التبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية وأعمال ومشاريع القطاع الخاص الإيراني في العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية العامة في العراق وإقليم كوردستان، وأحدث التطورات في المنطقة مع التشديد على حماية الاستقرار.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني قد اجتمع في وقت سابق ، اليوم الإثنين ، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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