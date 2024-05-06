إرساء حجر الأساس لبعض المشاريع الخدمية في دهوك

أعلن محافظ دهوك علي تتر، اليوم الاثنين 6 أيار 2024، البدء بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وسط المدينة، بكلفة تتجاوز 9 مليارات دينار.

وقال تتر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين 6 أيار 2024: “بعد موافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتخذنا صباح اليوم بعض القرارات، بشأن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في أقضية عقرة وبردرش وسيميل، وسنواصل خدمة جميع مناطق محافظة دهوك دون تمييز”.

وأضاف أن التشكيلة الحكومية التاسعة قامت بحل العديد من المشكلات التي كانت موجودة في محافظة دهوك.

وختم حديثه قائلاً: لقد أنفقت التشيكلة التاسعة، أكثر من تريليون و40 مليار دينار، ونفذت أكثر من 950 مشروعاً في قطاعات الطرق والكهرباء والمياه والزراعة والصحة والتعليم في محافظة دهوك، كما أصدرت تراخيص استثمارية لـ 65 مشروعاً بقيمة تريليون و88 مليار دينار.

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