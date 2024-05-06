كهرباء كوردستان: لا دليل على تسبب الكهرباء بحريق السوق القيصرية في أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم، اليوم الإثنين 6 أيار 2024، نتائج التحقيق بحريق سوق القيصيرية في أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بتوجيه من وزير الكهرباء قامت لجنة التحقيق في الحوادث غير المرغوب بها، التابعة لوزارة الكهرباء، بإشراف حسين حمد قادر مستشار الوزارة بزيارة مكان الحريق في أربيل”.

وأشارت الى أنه “وفقاً للتحقيقات الأولية لم تكن هناك ادلة تشير الى ان الحريق كان بسبب الكهرباء، واللجنة ستستمر بالتنسيق والتعاون مع لجان التحقيق والجهات ذات العلاقة في محافظة أربيل”.

وأعلن قائممقام أربيل، نبز عبدالحميد، احتراق أكثر من 228 من المحال التجارية، و7 مخازن، في السوق القيصرية، المجاور لقلعة أربيل.

وقال عبدالحميد، اليوم الاثنين، لـ كوردستان24، إن “فرق الدفاع المدني، والقوات الأمنية والفرق الصحية، تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب ليلة الأحد 5 أيار الجاري، في السوق القيصرية”.

وفقاً لعبدالحميد، “يوجد في السوق القيصرية بأربيل 4 آلاف محلاً تجارياً، وللأسف بحسب الإحصائيات الأولية، حريق ليلة أمس أودى بأكثر بـ 228 محلاً، و7 مخازن، ما يشكل أقل من الـ 10 % من مساحة السوق”.

وأكد عبدالحميد “تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، ليتم الإعلان عنها فيما بعد”.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في أربيل، السيطرة على الحريق الذي اندلع في سوق القلعة، “بازاري قيصري”، ليلة أمس الأحد.

وقال محافظ أربيل خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد اندلاع حريق كبير في سوق قيصري في أربيل، وصلت فرق الدفاع المدني على الفور إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأضاف أنه كانت هناك عدة إصابات خلال الحريق، ولكن لحسن الحظ لم يتوفى أحد.

وأشار محافظ أربيل إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان كان متواصلاً معنا، وعبر عن قلقه من تكرار حالات الحريق في أسواق أربيل”، وتقرر متابعتها ومنع حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

في الوقت نفسه، قال محافظ أربيل أيضا إن سبب انتشار الحريق هو إهمال أصحاب المحال الذين يغلقون محلاتهم ويغطون بضائعهم بقطع القماش، لذلك سنستمر في اتخاذ الإجراءات لتنظيم المحلات التجارية.

واندلع حريق في جزء من سوق القلعة “بازاري قيصري”، في أربيل، ولا تزال اسباب الحريق، وحجم الأضرار غير معروفة”.

وستقوم فرق الدفاع المدني بالتحقيق في سبب الحريق ومن ثم تحديد حجم الأضرار.

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