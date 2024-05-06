بين متسولين وتجّار جنس.. أرقام هامة عن الاتجار بالبشر في العراق خلال 2023

كشفت مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الاثنين، ارقامًا مهمة عن نشاط مكافحة الاتجار بالبشر في العراق خلال العام الماضي 2023، بالتزامن مع حملة البتاوين التي تعد مكافحة الدعارة والاتجار بالبشر هدفها الأول.

وقال مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر العميد سرمد مصدق في تصريح خاص للسومرية نيوز، ان عدد المعتقلين الكلي ضمن الاتجار بالبشر في العام الماضي 2023، بلغ 1866 معتقلا.

وأوضح ان هذا الرقم ينقسم الى 1230 متسولًا، و636 متهمًا بالاتجار بالبشر.

وأشار الى ان عدد المحكومين بالاتجار بالبشر بلغ 252 محكومًا، اما ضحايا الاتجار بالبشر بلغ 204 اشخاص، والمتهمين بالاستغلال الجنسي بلغ 202 متهمًا.

وفي ذات السياق، قال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري خلال مؤتمر الاتجار بالبشر وحضرته السومرية، ان الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة من الداخلية ورافقتها عدة دوائر ووزارات برئاسة وزير الداخلية لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن لجان فرعية برئاسة المحافظين .

وأوضح ان “العراق قام بعقد اتفاقية بمجال الاتجار بالبشر اهتماما ب‍الاتفاقية الدولية لمكافحة جريمة الاتجار الاتفاقية العربية لعام 2010 والبرتوكول العربي أيضا”، مشيرا الى انه “عملنا على فك مديرية الاتجار بالبشر وربطها بالجريمة المنظمة ، وتم إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للعوام من 2023 لغاية 2026”.

وأشار الى انه “تم فتح دور لايواء الضحايا فضلا عن تخصيص رقم مجاني للابلاغ، وزيادة الدعم المادي واللوجستي ومكافحة التسول باعتباره نوع من الاتجار بالبشر”.

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