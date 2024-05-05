نيجيرفان بارزاني يزور طهران بدعوة رسمية لبحث سبل تعزيز العلاقات

يزور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، طهران تلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية.

وسيبحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال الزيارة التي سيجريها اليوم الأحد (5 أيار 2024)، إلى طهران مع كبار المسؤولين في إيران سبل تعزيز العلاقات بين إيران وبين العراق وإقليم كوردستان.

رئاسة إقليم كوردستان ذكرت في بيانها أنه تلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يزور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني طهران، يرافقه وفد يضم نائبي الرئيس ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس ديوان الرئاسة، وعدد من مسؤولي إقليم كوردستان.

ونوه البيان أنه خلال الزيارة، سيجتمع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية ويبحث معهم سبل “تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين ايران وبين العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة”.

وكانت آخر زيارة قام بها رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني إلى طهران قبل عامين وتسعة أشهر.

في أوائل كانون الثاني قال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، في القنصلية الإيرانية في أربيل، إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة مجاورة، لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، نأمل أن تستمر علاقتنا في التقدم، ومن الجدير بالذكر أنه كلما احتجنا إلى المساعدة، ساعدتنا جمهورية إيران الإسلامية، قلنا مراراً وتكراراً، والآن نكرر موقفنا، بأن إقليم كوردستان لا يشكل تهديداً لجيرانه، وخاصة جمهورية إيران الإسلامية”.

وتأتي الزيارة في وقت زار فيه رئيس إقليم كوردستان بغداد مطلع الأسبوع الماضي، وبحث مع كبار المسؤولين حل الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية.

في 22 من الشهر الماضي، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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