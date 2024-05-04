مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين باحتراق صهريج في محافظة دهوك

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في احتراق صهريج بناحية روفيا في محافظة دهوك.

وأوضح مدير مركز شرطة مرور روفيا، الرائد سعيد عبد الله، لشبكة رووادو الإعلامية أن الصهريج كان يحمل النفط الخام.

مقطع مصوّر أظهر انقلاب الصهريج على جسر روفيا لتشتعل النيران فيه ويحترق تماماً.

وأضاف الرائد سعيد عبد الله أن شخصاً لقي مصرعه حرقاً فيما أصيب اثنان آخران وجميعهم من أهالي ناحية كلكجي بقضاء بردَرش.

ولم تنشر إحصائيات الحوادث المرورية في إقليم كوردستان للعام الماضي حتى الآن، لكن بحسب بيانات شرطة المرور، شهد إقليم كوردستان 3706 حادثاً عام 2022، فقد 445 شخصاً حياتهم إثرها، فيما أصيب 7250 آخرون.

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