أوميد خوشناو قريباً افتتاح الخط الجوي بين أربيل وديار بكر

أعلن محافظ العاصمة أربيل أوميد خوشناو، اليوم السبت، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين أربيل وتركيا، من بينها تسهيل النقل الجوي بين الجانبين.

وقال المحافظ أوميد خوشناو لـ (باسنيوز): «خلال زيارتنا لغرفة تجارة ديار بكر ، ناقشنا سبل إزالة العوائق أمام العلاقات التجارية وما يمكن القيام به لتسهيل التبادل التجاري، بما في ذلك افتتاح خط طيران أربيل – ديار بكر، حيث سيتم افتتاح خط الطيران هذا في المستقبل القريب».

وأضاف: «وحول موضوع التأشيرات (الفيزا)، تحدثنا عن تقديم تسهيلات لرجال الأعمال».

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