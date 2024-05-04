مصرع أكثر من 100 عامل خلال عام ونصف في إقليم كوردستان

كشفت نقابة عمال البناء في السليمانية، اليوم السبت، عن مصرع أكثر من 100 عامل خلال عام وخمسة أشهر في كوردستان بسبب عدم توفر مقومات السلامة والصحة في أماكن العمل.

وقال عثمان زنداني مسؤول نقابة عمال البناء في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن 103 عمال توفوا خلال عام وخمسة أشهر، و 98٪ منهم هم عمال بناء، مبينا أن هذه الحصيلة سُجلت منذ بداية العام 2023 ولغاية الرابع من شهر أيار الجاري، وهذا عدد كبير.

وأردف بالقول أنه منذ بداية هذا العام تم تسجيل 22 حالة وفاة في صفوف العمال، مضيفا

أن المواد 107، 108 من قوانين العمل تلزم أصحاب العمل توفير مستلزمات الأمان والسلامة المهنية في أماكن العمل.

كما أشار زنداني إلى أن العمال يعيشون في وضع خطير ومخيف، المسؤولون عنهم هم أصحاب العمل والحكومة ، مؤكدا ان قانون الضمان الاجتماعي يتعين أن يُطبَّق بصورة كاملة على عمال الأجر اليومي، وينبغي لأصحاب المشاريع توفير مستلزمات عمل متطورة وأمنة.

وذكر ان أصحاب المشاريع في كوردستان لا يوفرون الأدوات المتطورة كباقي الدول، وذلك كونهم يريدون يقللون تكاليف العمل على حساب حياة وصحة العمال.

وتابع زنداني، القول: إن معظم العمال المتوفين هم من خارج البلاد، ويصعب على ذويهم المجيء لكوردستان لتقديم شكوى قضائية، وغالبا ما تُسجَّل الدعوى كقضاء وقدر.

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