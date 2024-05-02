مسرور بارزاني: استهداف البنى التحتية الاقتصادية لكوردستان يضر بجميع العراقيين

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، أن استهداف البنى التحتية الاقتصادية للإقليم يُلحق الضرر بجميع المواطنين العراقيين، مشدداً على إيقاف هذه الهجمات.

جاء ذلك خلال استقباله، وزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية زياد علي فاضل، بحسب بيان.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن الأعمال والمشاريع والإصلاحات الجارية في قطاع الكهرباء، مع التأكيد على أهمية إدامة التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لضمان تحسين وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بشكل عام.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخراً حقل غاز خورمور (كورمور)، مشدداً على أن استهداف البنى التحتية الاقتصادية للإقليم يُلحق الضرر بجميع المواطنين العراقيين، وأنّه لا بدّ من وقف هذه الاعتداءات والتصدي لها ومنع تكرارها.

كما جدّد رئيس الحكومة استعداد إقليم كوردستان لأي تعاون وتنسيق مع الحكومة الاتحادية من أجل النهوض بالبنى التحتية للطاقة، والذي لا يمكن تحقيقه إلّا من خلال المؤسسات والقنوات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان.

من جهته، أشاد وزير الكهرباء العراقي بالتنسيق والعلاقات الطيبة بين الوزارتين الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهو ما يمثل هدفاً مشتركاً للجانبين.

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