وزير النفط العراقي: على حكومة إقليم كوردستان توفير الحماية لحقل كورمور

أكد وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني أن حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية “تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان وعليها أن توفر الحماية اللازمة له”.

وقال رداً على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية زياد إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي عقب استضافته من قبل لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، إن “المعلومات الأولية التي لدينا تفيد بتشغيل الحقل واستنئاف العمل فيه”، مبيّناً أن هناك اتفاقاً للحصول على 100 مليون قدم مكعب من غاز الحقل لتعزيز الشبكة الوطنية.

بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، أشار وزير النفط إلى تشكيل لجنتين فنية وقانونية فيهما ممثلون عن حكومة إقليم كوردستان ووزارة الثروات الطبيعية، سيُعقد اجتماع معهما بداية الأسبوع،

وإذ أكد عدم التوصل الاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان حتى الآن بخصوص تسليم النفط المنتج من الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، نوّه إلى أن “هنالك نوايا لحلحة هذا الأمر واستلام النفط لأغراض التصدير”.

وعزا تأخر الاتفاق إلى “الاختلافات التي تخص العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية التي تحتاج إلى عملية مراجعة وتكييف مع ما يتلاءم مع الدستور العراقي لأن معظمها هي عقود مشاركة التي لا يمكن المصادقة عليها”.

في هذا السياق تابع، أن الشركات متعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان بـ “أسعار معينة تختلف عن أسعار وزارة النفط في الحقول المشابهة”.

وذكر أن الشركات العاملة في إقليم كوردستان “تنتج ما يقرب من 375 ألف برميل برميل يومياً يذهب 46 ألف برميل منها لتشغيل بعض المصافي و329 ألف برميل يفترض أن تسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية المخولة بتصدير النفط العراقي”.

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