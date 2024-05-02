الهجوم على حقل كورمور يؤخر امتلاء سد دربندخان

أدى الهجوم على حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية إلى تأخر امتلاء سد دربندخان.

وكان 20 سانتيمتراً يفصل السد عن الامتلاء الكامل والبدء بتصريف مياهه الفائضة قبل استهداف الحقل بطائرة مسيرة يوم الجمعة 27 نيسان الماضي.

مدير سد دربندخان، سامان إسماعيل، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن السبب تأخر امتلاء السد هو “اطلاق المزيد من المياه لإنتاج الكهرباء من محطة السد الكهرومائية بسبب المشاكل التي حدثت في حقل كورمور”.

دربندخان ثاني أكبر سد في إقليم كوردستان بسعة تخزينية تبلغ 3 مليارات متر مكعب، ويفصله 30 سانتيمتراً عن الامتلاء الكامل الآن بحسب مديره.

بدوره، قال قائممقام دربندخان، سليمان محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، أن “وحدتين لإنتاج الكهرباء تعملان حالياً، بعد أن كانت واحدة في السابق، بعد إطلاق المزيد من المياه”، مشيراً إلى أن السد ينتج 160 ميغاواط من الكهرباء حالياً.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن نهر سيروان والأماكن السياحية على ضفافه في ضوء إمكانية تصريف المياه الفائضة للسد بعد امتلائه، مستطرداً أن المواطنين مازالوا يتواجدون في تلك الأماكن.

وخفض الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغاز ي إنتاج الكهرباء بنحو 1000 – 3500 ميغاواط.

في 30 نيسان، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أوميد أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية أن الوزارة شغّلت وحدات إضافية في محطات خورماله الغازية، كرميان الغازية، والمحطات الأخرى التي تعمل بالنفط الأسود وزيت الغاز وسدي دوكان ودربندخان والتي ساهمت جميعها في “رفع إنتاج الكهرباء إلى نحو 1600 ميغاواط”.

لدى إقليم كوردستان 3 سدود كبيرة هي، دوكان بسعة 7 مليارات متر مكعب، ودربندخان بسعة 3 مليارات متر مكعب، ودهوك بسعة 52 مليون متر مكعب.

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