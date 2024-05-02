مالية كوردستان تنفي شائعة بخصوص الـ”توطين”

فندت معلومات حصلت عليها (باسنيوز) من مصادر رسمية، اليوم الخميس، الشائعات التي أفادت بموافقة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان على “توطين” رواتب موظفيها من قبل المصرف العراقي للتجارة TBI، مشيرةً الى ان المصرف المذكور قد طلب أن يكون من ضمن أحد البنوك المشاركة في مشروع “حسابي”، إلى جانب البنوك المشاركة الأخرى مثل BBAC، Cihan، NBI، RT.

وبحسب هذه المصادر، فأن المصرف العراقي للتجارة TBI قد ارسل كتاباً الى وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان قبل عدة أشهر، يطالب فيه أن يكون من ضمن أحد البنوك المشاركة في مشروع “حسابي”.

في غضون ذلك، ردت مالية كوردستان، على الكتاب الموجه إليها، وأبلغت المصرف بالشروط التي يجب تنفيذها للمشاركة في مشروع “حسابي”.

ومشروع “حسابي” هو عبارة عن نظام مصرفي إلكتروني تابع لحكومة إقليم كوردستان، وهو معترف به من قبل البنك المركزي العراقي، يتمثل الهدف منه بالدرجة الأساس بتسهيل وتسريع إجراءات تسليم رواتب الموظفين الدائمين منهم والمؤقتين أيضاً، إلى جانب تيسير عملية سحب الاموال وإجراء التعاملات المالية المختلفة بصورة إلكترونية بعيداً عن الروتين من خلال أجهزة الدفع الالكتروني بما يكفل تخفيف العبء عن الموظفين وتعزيز النظام المصرفي عبر رقمنة عموم التعاملات المالية في إلاقليم.

وفي اطار المشروع تم إنشاء أكثر من 300 ألف حساب مصرفي لموظفي حكومة إقليم كوردستان وتم توزيع أكثر من 200 ألف بطاقة مصرفية حتى الآن، وقد أدت شراكة حكومة إقليم كوردستان مع البنوك المشاركة في مشروع “حسابي” والمرخصة من البنك المركزي العراقي، إلى زيادة كبيرة في أجهزة الصراف الآلي والتي من المتوقع ان تصل الى اكثر من 1000 صراف آلي مع نهاية العام الجاري وتوزيعه في مختلف المناطق، ومع استمرار عملية تسجيل الموظفين في جميع أنحاء إقليم كوردستان، يواصل مشروع “حسابي” خطته لتسجيل أكثر من مليون من أصحاب الرواتب بحلول نهاية هذا العام.

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