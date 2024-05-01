نيجيرفان بارزاني يؤكد ضرورة وجود قانون يضمن أرضية وبيئة عمل مناسبين للعمال

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، على استمرار دعمه لحقوق العمال ومطالبهم، وضرورة “وجود قانون عصري متقدم يضمن تأمين أرضية وبيئة عمل مناسبين وحياة أفضل لطبقة العمال الكادحة وعوائلهم”.

جاء ذلك في التهنئة التي وجهها رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، للعمال بمناسبة عيدهم العالمي الذي يصادف 1 أيار.

في الوقت نفسه حث رئيس إقليم كوردستان النقابات والمنظمات العمالية على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهود لتأمين وحماية حقوق العمال وتأمين المساواة في فرص العمل.

وفيما يلي نص بيان رسالة التهنئة التي وجهها رئيس إقليم كورستان للعمال:

في الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال، أتقدم بأحر التهاني للعمال جميعاً في كوردستان والعراق والعالم، وأشد على أيديهم الكادحة وأرجو لهم الطمأنينة والعيش الرغيد والعزة.

بينما أنظر بعين التقدير والامتنان إلى جهود وكدح العمال ودورهم الفاعل في عملية الإعمار والبناء، أؤكد على استمرار دعمي لكل حقوقهم ومطالبهم المشروعة وأشدد على ضرورة وجود قانون عصري متقدم يضمن تأمين أرضية وبيئة عمل مناسبين وحياة أفضل لطبقة العمال الكادحة وعوائلهم.

في هذه المناسبة، أحث النقابات والمنظمات العمالية على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهود لتأمين وحماية حقوق العمال وتأمين المساواة في فرص العمل، كما ينبغي على الجهات المعنية توفير الرعاية لعوائل العمال الذين قضوا أثناء العمل والاهتمام بتحسين أحوالهم المعيشية.

أبارك للجميع مناسبة الأول من أيار وأرجو للعمال عطلة سعيدة وآمنة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

1 أيار 2024

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