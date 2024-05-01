نينوى.. التدقيق الأمني يؤخر إنجاز أكثر من 6 آلاف معاملة تعويض لذوي الشهداء وضحايا الحرب

كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، أن أكثر من 6 آلاف معاملة من معاملات تعويض ذوي الشهداء وضحايا العمليات العسكرية والإرهابية في نينوى لم تنجز لغاية الآن بسبب إجراءات التدقيق الأمني المطلوب من قبل الدائرة.

وقال الشمري في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «أحد أبرز أسباب تأخير إنهاء ملف التعويضات الشائك هو التدقيق الأمني المطلوب في إنجاز معاملات التعويضات»، لافتاً إلى أن «الحكومة المتمثلة برئيس الوزراء تابع هذا الملف وأوفد رئيس مؤسسة الشهداء إلى نينوى الأسبوع الماضي بغرض معالجة المشكلة وصدرت العديد من القرارات بهذا الشأن».

وأضاف الشمري، أن «هناك الآلاف من ذوي ضحايا الإرهاب من سكان محافظه نينوى، بانتظار تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع والانتهاء من إنجاز المعاملات وصرف التعويضات المالية بأقرب وقت».

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