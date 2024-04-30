مسرور بارزاني يجدد دعمه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة تصان فيها حقوق كل مكونات إقليم كوردستان

خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 30 أبريل/ نيسان ، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وتمحور الاجتماع حول أهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان. إذ اتفق الجانبان على ضرورة معالجة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف.

وجدد رئيس الحكومة دعمه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وقانونية وعادلة وموثوقة ، تحت إشراف ومساندة المجتمع الدولي، على أن تصان فيها حقوق كافة مكونات إقليم كوردستان.

كذلك تناول الاجتماع، تأمين الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا سيّما إرسال الرواتب والمستحقات المالية، ومواصلة دعم ومساندة البيشمركة.

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