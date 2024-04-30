السوداني يؤكد على أهمية مشاركة جميع المكونات بانتخابات برلمان كوردستان

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على أهمية مشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان الثلاثاء (30 نيسان 2024)، أن رئيس الوزراء استقبل رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا، عمر أحمد محمد.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، استعراض أهم الإجراءات التي تمضي بها المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده على “أهمية أن تجرى الانتخابات في ظل توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق”.

وكانت 5 أحزاب مسيحية قد طالبت أصحاب القرار في العراق وإقليم كوردستان إضافة إلى رئيسة البعثة الأممية في العراق، بتدخل عاجل بشأن إلغاء مقاعد كوتا المكونات الدينية والقومية في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الحركة الديمقراطية الآشورية، وحزب بيت نهرين الديمقراطي، وحزب اتحاد بيت نهرين الوطني، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، والحزب الوطني الآشوري، الثلاثاء (30 نيسان 2024).

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت الأربعاء 22 شباط الماضي، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

وأثار القرار رفضا واسعا وقلقا كبيرا بين ممثلي المكونات في إقليم كوردستان، وعلى إثره أعلنت الأحزاب الموقعة أعلاه في الـ14 آذار الماضي، بالإضافة إلى حزب أبناء النهرين، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وقبل ذلك، في 11 شباط الماضي، أعلنت أحزاب وقوى كلدانية، سريانية، أرمنية، وآشورية، مقاطعتها لانتخابات برلمان كوردستان تعبيرا عن رفضها لـ “الخطأ التاريخي” للمحكمة الاتحادية بإلغاء كوتا المكونات في إقليم كوردستان.

يأتي ذلك بعد زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد، وهي الثانية له خلال شهر نيسان، بعد الأولى التي جرت في الخامس من الشهر الجاري.

وبحث رئيس إقليم كوردستان في بغداد، ملفات رواتب وميزانية إقليم كوردستان، علاوة عن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان المتوقف منذ آذار 2023، وملف انتخابات برلمان إقليم كوردستان التي من المقرر إجراؤها في العاشر من حزيران المقبل، وملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، وأيضاً ملف الهجمات التي يتعرض لها إقليم كوردستان، والتي كان آخرها قصف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية، يوم الجمعة الماضي.

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