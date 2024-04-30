أبريل 30, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كردستان توجه دعوة لبغداد بشأن “هجمات خور مور”

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فى :أخبار عــامة
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كردستان توجه دعوة لبغداد بشأن “هجمات خور مور”

دعا رئيس دائرة الإعلام والمعلومات بإقليم كردستان جوتيار عادل، الحكومة الاتحادية لاتخاذ خطوات حاسمة لوقف الهجمات على حقل “خور مور”.
وقال عادل في بيان، إنه “تكررت الهجمات على حقل خور مور خلال الفترات الماضية والتي تشكل تهديدا مباشرا للإقليم، ولا بد من اتخاذ خطوات فورية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات حاسمة للسيطرة على المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وأبدى، “استعداد حكومة إقليم كردستان إلى التنسيق مع بغداد لوضع حد لهذه الهجمات”.

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