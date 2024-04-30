120 شخصاً يدخلون المستشفيات في دهوك وزاخو جراء العاصفة الترابية

تسببت العاصفة الترابية التي اجتاحت محافظة دهوك من الليلة الماضية في إدخال 120 مواطناً إلى مستشفيات دهوك وزاخو.

وصرح مدير مستشفى طوارئ دهوك، د. سكفان دوسكي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن خمسة أشخاص ما زالوا راقدين في المستشفى بينما عاد الآخرون إلى منازلهم بعد تلقي العلاج اللازم.

وأضاف د. سكفان دوسكي أن العاصفة الترابية تسبب “حتى الآن في إدخال 100 شخص إلى مستشفانا، قسم منهم كان يعاني من ضيق في التنفس، ولم يبق في المستشفى حالياً سوى خمسة منهم وحالة هؤلاء الصحية مستقرة”.

وعن أعمار المواطنين الذين أدخلوا المستشفى، أوضح مدير مستشفى طوارئ دهوك أنهم “من مختلف الفئات العمرية”.

وأشار مدير مستشفى أطفال دهوك، د. نزار بكر، من جانبه أن عدداً من المصابين راجعوا المستشفى وكانوا يعانون من وعكة صحية بسبب العاصفة الترابية “وهناك الآن خمسة منهم فقط يخضعون للعلاج”.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية أن نحو 15 شخصاً راجعوا مستشفى زاخو وأعلب هؤلاء تلقوا العلاج اللازم وعادوا إلى منازلهم.

تشير توقعات الأحوال الجوية لقسم المناخ في وزارة النقل والاتصالات بإقليم كوردستان إلى أن الجو اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024) سيكون غائماً إلى غائم جزئياً مع وجود غبار وازدياد في سرعة الرياح.

وفي فترة بعد الظهر ستكون هناك موجة أمطار رعدية متفرقة تكتسح مختلف أنحاء إقليم كوردستان، وسينتهي تأثير الموجة في الليل.

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