عضو في الديمقراطي: توجه في إدارة الدولة لتأجيل انتخابات كردستان 4 أشهر

كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن توجه في إئتلاف إدارة الدولة، لتأجيل انتخابات برلمان اقليم كردستان لأربعة أشهر.



وقال وفاء محمد كريم لوكالة {الفرات نيوز} “حتى الآن الحزب الديمقراطي مقاطع لانتخابات الاقليم المقررة في العاشر من حزيران المقبل”.

وأضاف “الديمقراطي الكردستاني طالب بجملة نقاط ابرزها اعادة {كوتا} المكونات المسيحية والآشورية والأرمنية والتركمانية – التي ألغتها المحكمة الاتحادية العليا- وهنالك مطالب فنية اخرى فضلا عن ان تكون غرفة العمليات في اربيل وليس في بغداد”.

وتابع كريم “كما ان هنالك توجه من بعض القوى السياسية في ادارة قوى الدولة الى تأجيل الانتخابات لاربعة اشهر اخرى لان الانتخابات من دون مشاركة الحزب الديمقراطي ستكون ضعيفة” على حد قوله.

يشار الى ان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان زار العاصمة بغداد أمس في ثاني زيارة له في غضون شهر.

وأكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، إن “جميع الأطراف العراقية متفقة مع رؤية حكومة إقليم كردستان، لإجراء انتخابات تشارك فيها جميع الأطراف”.

وأضاف “في سبيل خلق بيئة مواتية لمشاركة جميع الأحزاب، بما في ذلك المكونات، في الانتخابات، إذا لزم الأمر، سنجتمع مع جميع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان ونقوم بزيارتها”.

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