محافظ دهوك: مشروع حسابي يساهم في القضاء على الفساد وغسيل الأموال

أكد محافظ دهوك، علي تتر، إن مشروع “حسابي” يصب في مصلحة المواطنين، ويقدم 19 خدمة ويمنع الفساد وغسيل الأموال.

وقال تتر في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين 29 نيسان 2024، “اليوم مثل أي موظف آخر في إقليم كوردستان، وخاصة في محافظة دهوك، حصلت على بطاقة حسابي المصرفية، المشروع حديث وحضاري للغاية”.

وأضاف “الآن في معظم الدول المتقدمة في العالم، تستخدم البطاقات المصرفية في المعاملات التجارية ولا أحد يحمل النقود، ومن المؤكد أن “حسابي” يصب في مصلحة المواطنين”.

وتابع: “نأمل أن يشارك جميع موظفينا في محافظة دهوك في المشروع وأن يحصلوا على بطاقاتهم في أسرع وقت ممكن، لأن “حسابي” يشمل أكثر من 19 خدمة وسيسهل القضاء على الفساد وغسيل الأموال والعديد من الانتهاكات الأخرى”.

وفيما يلي بعض خدمات مشروع (حسابي) المصرفي:

1- يمكنك الوصول إلى المئات من أجهزة الصراف الآلي وسحب كل أموال المستخدم دفعة واحدة وبشكل مجاني.

2- تتوافر الأجهزة للاستخدام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح للموظفين سحب أموالهم في أي وقت يرونه مناسباً.

3- يمكن الحصول على مجموعة متنوعة من القروض والسلف المصرفية المختلفة.

4- يمكن استخدام بطاقات الخصم المباشر للقيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت وعبر أجهزة قراءة البطاقات المعروفة بـ (PoS).

5- يتيح النظام تحويلات آمنة وموثوقة للأموال داخل البلاد وخارجها.

6- يمكن الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك لمتابعة حركات حسابك، وتلقي إشعارات على هاتفك عند وصول الرواتب.

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