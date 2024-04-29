شقلاوة تتخذ استعداداتها لاستقبال موسم السياحة

تشهد الشوارع الداخلية وقسم من مطاعم شقلاوة حملة ترميم فيما يجري بناء المزيد من السقائف والمواقع السياحية الجديدة، استعداداً لاستقبال السياح.

يوجد في مدينة شقلاوة 32 مطعماً ومقهى، أحمد كريم يشرف على واحد من هذه المطاعم بخبرة في التعامل مع السياح تمتد لثلاثين سنة، وقد ضاعف عدد المناضد والعاملين في مطعمه هذه السنة.

تحدث أحمد كريم لرووداو قائلاً: “بدأنا منذ قرابة الشهرين استعداداتنا لاستقبال السياح خلال موسم الصيف، وقد قمنا بزيادة عدد المناضد والعاملين مقارنة بالسنوات السابقة، نتطلع إلى أن يكون سوقنا أكثر رواجاً مما كان عليه في السنوات السابقة”.

يوجد في شقلاوة 51 فندقاً وموتيلاً ومنتجعاً سياحياً، وتستطيع هذه المرافق مجتمعة استضافة نحو 10 آلاف شخص في الليلة، وقد تم استكمال الاستعدادات كافة منذ شهرين تمهيداً لاستقبال السياح في الصيف.

خليل خورشيد، مالك منتجع وفندق، يقول إنه اتخذ استعداداته هذه السنة بصورة أفضل مما فعل في السنوات السابقة، لكنه يشكو من ارتفاع أجور الخدمات العامة.

وتشير إحصائيات مديرية سياحة شقلاوة إلى أن 32 ألف سائح تقريباً زاروا شقلاوة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية.

تكليف زين العابدين، مواطن من محافظة واسط، جذبه جمال الطبيعة واعتدال درجات الحرارة في شقلاوة لزيارتها مرتين كل شهر مع عائلته.

ويقول تكليف زين العابدين إن شقلاوة جميلة جداً من حيث موقعها وأسواقها وشوارعها، مشيراً إلى أنه يبتاع المكسرات والحلويات والعسل من شقلاوة لأنها من مناشئ أصلية، ثم يعود لأربيل أو يقصد مناطق سياحية أخرى، لكنه متمسك بزيارة شقلاوة في كل مرة.

كان 13074 من السياح قصدوا شقلاوة في العام 2007، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى 172547 سائحاً سنة 2023، أي أن عدد السياح قد تضاعف بنحو 14 ضعفاً خلال 17 سنة.

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