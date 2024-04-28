نيجيرفان بارزاني وفائق زيدان يناقشان حل خلافات إقليم كوردستان وبغداد دستورياً

ناقش رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، مساعي حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وفقا للدستور.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني اجتمع ظهر اليوم الأحد (28 نيسان 2024) في بغداد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

وتبادل الجانبان خلال اجتماعهما الآراء حول العملية السياسية وأحدث تطورات الوضع في العراق بصورة عامة، والمساعي والحوار من أجل حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان وفقا للدستور، بحسب البيان.

وأشار الجانبان، وفق البيان، إلى “أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين في العراق وإقليم كوردستان وإفادة الأجهزة القضائية في إقليم كوردستان من فرص وإمكانيات السلطة القضائية العراقية”، مشددان على “حماية الأمن والاستقرار السياسي للبلد”.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن “الشكر والتقدير للجهود والدور الإيجابي لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، في حسم المشاكل في البلد”، متمنيا “له النجاح والموفقية”.

وكانت، على ما جاء في البيان، “استقلالية السلطة القضائية، وحماية حقوق كل مكونات العراق، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محورا آخرا للاجتماع”.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء السبت (27 نيسان 2024)، إلى بغداد في زيارة التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وناقش اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالعراق وإقليم كوردستان، بما في ذلك الرواتب وموازنة إقليم كوردستان، واستئناف صادرات النفط، والهجوم على حقل غاز كورمور.

وعقب ذلك، حضر نيجيرفان بارزاني اجتماعا لائتلاف إدارة الدولة، حيث كان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو انتخاب رئيس للبرلمان العراقي، الذي هو من حصة العرب السنة.

وبعد اجتماع الائتلاف الحاكم التقى نيجيرفان بارزاني مع محمد الحلبوسي رئيس ائتلاف التقدم، فيما أجرى صباح اليوم الأحد سلسلة لقاءات شملت زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيسي وزراء العراق الأسبقين، نوري المالكي، وعادل عبد المهدي، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد.

وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس إقليم كوردستان إلى بغداد خلال شهر نيسان الجاري.

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