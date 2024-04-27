هوشيار زيباري عن قصف كورمور: استهدافٌ ممنهج لاقتصاد إقليم كوردستان.. مهادنة الميليشيات لا تنفع

أكّد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، أن الهجوم على حقل كورمور هو «استهدافٌ ممنهج لاقتصاد إقليم كوردستان».

وأشار زيباري عبر منصة (اكس) إلى أن تلك الهجمات «تؤكّد مجدداً بأن سياسية الاسترضاء والمهادنة مع القوى الميليشياوية لا تجدي نفعاً»، داعياً إلى «وحدة الصف والموقف».

وأكد زيباري أن إقليم كوردستان «ككل مستهدفٌ بغض النظر عن التحالفات البائسة للبعض».

هجوم اليوم بالمسيرات على حقل كورمور الغازي في جمجمال في محافظة السليمانية يؤكد بانه استهداف ممنهج لاقتصاد الاقليم و يؤكد مجددا بان سياسة الاسترضاء و المهادنة مع القوى المليشياوية لا تجد نفعا و لا بد من وحدة الصف و الموقف فالاقليم ككل مستهدف بغض النظر عن التحالفات البائسة للبعض. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) April 26, 2024

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بياناً، الجمعة، أدان فيه بشدة الهجمات التي استهدفت حقل كورمور، وأسفرت عن سقوط ضحايا، داعياً الحكومة الاتحادية إلى فتح تحقيق جاد ومحاسبة الجناة والسيطرة على المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون.

كما أصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً بشأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، كاشفة عن ارتفاع حصيلة الاستهداف إلى 4 قتلى، وأشارت إلى أن العمل الإرهابي أدى إلى استشهاد أربعة موظفين يحملون الجنسية اليمنية، وتعرض الحقل لأضرارٍ بالغة، ما سيؤثر على نقص الطاقة الكهربائية بشكلٍ كبير، داعية الحكومة الاتحادية إلى العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية