نينوى: قرب وصول وجبة جديدة من عوائل داعش من مخيم الهول

كشف النائب عن نينوى شيروان دوبرداني، عن قرب وصول وجبة جديدة من عائلات داعش تقدر بـ 165 عائلة، من مخيم الهول السوري.

وقال دوبرداني في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «الوجبة هي الـ 15 من نوعها من عائلات داعش والتي تضم 165 عائلة، ستصل إلى نينوى خلال اليومين القادمين».

موضحاً أن «العائلات سيجري نقلها من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل».

ولفت إلى أن «العائلات ستخضع لتدقيق أمني قبل أن تدخل للمخيم الذي خصص لإعادة تأهيل عائلات داعش».

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