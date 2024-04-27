الفترة الأطول خلال قرن.. المعدل السنوي للحرارة في العراق بارتفاع مستمر منذ 15 عامًا

تعد الفترة الزمنية لتصاعد المعدل السنوي لدرجات الحرارة في العراق خلال الـ15 عامًا الماضية، هي الفترة الأطول منذ اكثر من 120 عامًا، لتأتي بعدها الفترة السنوية بين 1988 و2001 بالمرتبة الثانية.

وفقًا لبيانات دولية مختصة راجعتها “السومرية نيوز”، فأنه منذ عام 1900، كان منحنى المعدل السنوي لدرجة الحرارة في العراق بين ارتفاع وانخفاض، حيث يستمر بالارتفاع لمدة تصل الى 5 سنوات على سبيل المثال ومن ثم تنخفض لـ4 او 6 سنوات قبل ان تعود للارتفاع مجددًا لفترة سنوات معدودة أيضًا.

في عام 1901، كان المعدل السنوي لدرجة الحرارة في العراق يبلغ 21.9 درجة مئوية، واستمر بالانخفاض وصولا الى عام 1908 حيث وصل الى 21.3 ومن ثم عاد للارتفاع بعد عام 1909 وهكذا استمر بالارتفاع والانخفاض طوال قرابة قرن من الزمن لفترات لاتتجاوز الـ9 سنوات في احسن الأحوال أي يستمر بها ارتفاع المعدل السنوي لدرجات الحرارة بشكل متوالي قبل انخفاضه.

لكن في عام 1988، وكان حينها المعدل السنوي لدرجة الحرارة في العراق يبلغ 21.8 مئوية، استمر الارتفاع لفترة أطول من السنوات حيث وصل الى عام 2001، وكان معدل الحرارة حينها 23.1 مئوية، مايعني ان المعدل السنوي لدرجات الحرارة استمر بالارتفاع لمدة 13 عامًا قبل ان يعود المعدل للانكسار والانخفاض في 2002.

واستمر الانخفاض بمعدل الحرارة السنوي من 2002 وحتى 2007، أي لمدة خمسة سنوات فقط، قبل ان يرتفع المعدل في عام 2007 من 22.7 مئوية واستمر بالارتفاع طوال السنوات الـ15 التالية حتى بلغ المعدل في عام 2022 بلغ 23.98 مئوية، أي نحو 24 مئوية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ عام 1900 ميلادي أي قبل اكثر من 122 عامًا.

يتضح أنه منذ 2007 وحتى الان، يمثل الارتفاع المستمر لمعدل درجة الحرارة السنوي دون انخفاض، هي أطول مدة زمنية لاستمرار ارتفاع المعدل السنوي للحرارة في العراق منذ عام 1900، فطوال القرن الماضي كانت الحرارة ترتفع لـ9 سنوات في احسن الأحوال ومن ثم تعود للانخفاض، الا ان هذه المدة الزمنية هي الأطول حيث استمر المعدل السنوي بالارتفاع لأكثر من 15 عامًا.

أدناه مخطط بياني لمعدل الحرارة السنوي في العراق منذ 1901 وحتى 2022:

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