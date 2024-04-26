وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد

من المقرر أن يزور وفد فني من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان العاصمة الاتحادية بغداد مطلع الأسبوع المقبل، وأن يُعقد اجتماعات مع مسؤولي وزارة المالية الاتحادية.

وتهدف الزيارة إلى مناقشة قضية الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، والآليات التي تعتمدها حكومة الإقليم في إطار القانون والدستور والاتفاقيات المتعلقة بالتزاماتها.

يُذكر أنه في وقت سابق، جرت العديد من المباحثات بين الجانبين حول هذه المسألة.

وخلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 24 نيسان 2024، عرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التزامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فضلاً عن كيفية مشاركة هذه الإيرادات مع الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة وقانون الإدارة المالية الاتحادي، ويأتي ذلك كمبادرة من حكومة الإقليم في إطار سعيها الجاد لمعالجة مسألة الإيرادات، وضمان عدم تحولها إلى عائق يحول دون صرف المستحقات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.

وأثنى مجلس الوزراء على هذه المبادرة، وشدد على عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية. وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها.

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