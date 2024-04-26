حملة لرفع 300 طن من النفايات والبلاستيك من بحيرة سد دربندخان

تنفذ مؤسسة “فيم” ومنظمة طبيعة كوردستان حملة لتنظيف بحيرة سد دربندخان من مئات الأطنان من النفايات والبلاستيك، التي تجمعت عند السد مع ارتفاع منسوب مياهه.

في هذا السياق، تمكنت المؤسسة والمنظمة من رفع 75 طناً من النفايات والبلاستيك خلال يومين فقط، وتتوقعان وجود 300 طن منهما في مياه البحيرة.

مدير مشاريع “فيم”، كاويار محمد، أكد لشبكة رووداو الإعلامية أن المؤسسة كرست كل جهودها لـ “لتنظيف البحيرة من النفايات” قبل امتلاء السد والبدء بتصريف مياهه الفائضة.

من جهته، أشار مدير بلدية دربندخان إلى أن البلدية وضعت جميع آلياتها تحت تصرفهم، وستقوم بنقل النفايات إلى موقع آخر لدفنها.

وقال مدير سد دربندخان، سامان إسماعيل، لرووداو إن “نحو 847 مليمتراً من الأمطار تساقطت في محيط بحيرة السد هذا العام، وهذا أكثر من معدل تساقط الأمطار في القضاء البالغ 600 مليمتر، ما أدى إلى تجمع كمية كبيرة من المياه” في بحيرة السد.

وكان آخر مرة تم فيها تصريف المياه الفائضة لسد دربندخان قبل خمس سنوات، فيما بقي 23 سانتيمتراً لامتلائه تماماً هذا العام.

ووفق بيانات المديرية العامة للمياه في إقليم كوردستان، تتم معالجة نحو 10% إلى 20% من مياه الصرف الصحي في إقليم كوردستان، في حين تجد إلـ 80% المتبقية طريقها إلى بحيرات السدود ومصادر المياه.

سد دربندخان هو ثاني أكبر سد في إقليم كوردستان بعد دوكان، أنشأته شركة أميركية عام 1961 وبإمكانه خزن 3 مليارات متر مكعب من المياه.

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