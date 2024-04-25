الرئيس بارزاني: لسنا مستعدين للمشاركة في الانتخابات دون ضمان مشاركة المكونات

أكد الرئيس مسعود بارزاني، على أنهم غير مستعدين للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان دون ضمان مشاركة المكونات الأخرى في إقليم كوردستان، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، في مصيف صلاح الدين، قداسة البطريرك مار آوا الثالث، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم ومطارنة المجمع المقدس.

من جانبه، عبّر البطريرك مار آوا الثالث عن تقديره لدور الرئيس بارزاني في دعم المكونات الدينية في إقليم كوردستان والعراق، معرباً عن شكره لافتتاح المقر البطريركي في مدينة أربيل حيث اعتبره مؤشراً واضحاً على التزام إقليم كوردستان بالتعايش الديني.

كما شكر الرئيسَ بارزاني على موقفه حيال قرار المحكمة الاتحادية غير الدستوري بإلغاء مقاعد كوتا المكونات، حيث أن موقف الرئيس بارزاني يدل على رؤية إنسانية والاهتمام والإخلاص لمبدأ التعايش والوئام في إقليم كوردستان والعراق.

بدوره، وصف الرئيس مسعود بارزاني ثقافة التعايش في كوردستان بأنها موضع فخر كبير، مؤكداً على حماية وإثراء هذه الثقافة بكل ما يمكن.

الرئيس بارزاني، أشار خلال اللقاء إلى أن القرار غير الدستوري بإلغاء الكوتا، مشدداً على أنهم غير مستعدين للمشاركة في الانتخابات “إذا لم يتم تصحيح هذا الخطأ وضمان مشاركة المكونات في العملية الانتخابية”.

وعدّ حرمان المكونات من هذا الحق “ضربة لقيم شعبنا التاريخية”.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد رفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 حزيران المقبل.

يذكر أنه في 18 آذار الماضي، قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان له إنه “نظراً لفهمنا لموقفنا التاريخي ومسؤوليتنا، فإننا نعتبر أنه من مصلحة شعبنا وبلدنا عدم المشاركة في انتخابات غير قانونية وغير دستورية”.

في وقت سابق، أعلن 15 حزباً مسيحياً في بيانين منفصلين مقاطعة انتخابات برلمان اقليم كوردستان المقبلة، معتبرين أن موقفهم هو رفض الأمر الواقع المفروض على المسيحيين من خلال قرار المحكمة الاتحادية وعدم تعديل قانون الانتخابات.

وفي 12 اذار، قاطعت 10 أحزاب تركمانية الانتخابات لنفس السبب، قائلة إنها ستقاطعها حتى انتهاء اضطهاد الطوائف.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت يوم الاثنين (8 نيسان 2024) قرعة ارقام المشاركين في انتخابات برلمان اقليم كوردستان في مقر المفوضية.

تم توزيع الأرقام على 57 مرشحاً فرداً وعشرة احزاب وتحالفين اثنين.

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