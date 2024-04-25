منى قهوجي: دون إعادة مقاعد المكونات لن نشارك في الانتخابات

أكّدت نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني، منى قهوجي، رفض المكونات، المشاركة في انتخابات مخطط لها مسبقاً، وقالت: “دون عودة مقاعد المكونات لن نشارك في الانتخابات”.

وقالت قهوجي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 25 نيسان 2024، “إلغاء مقاعد المكونات، في برلمان إقليم كوردستان، لا يصب في مصلحة أحد”.

وأشارت إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية، بإلغاء مقاعد المكونات، غير دستوري، وغير قانوني”، وقالت: “الهدف منه تدمير التعايش بين المكونات والطوائف، الموجودة في إقليم كوردستان”.

وتابعت، إن “برلمان كوردستان، “يحتاج إلى مشاركة جميع الطوائف والأحزاب السياسية، ويجب أن يكون لجميع الطوائف ممثلين خاصين بهم في البرلمان. وأضافت “إلى أن تتم إعادة مقاعد المكونات، إلى برلمان كوردستان، فإننا، وخاصة حزب الإصلاح التركماني، لن نشارك في الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان التي تم التخطيط لها مسبقا”.

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

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