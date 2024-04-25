23 سنتيمتراً تفصل سد دربندخان عن الامتلاء الكامل

أعلن مدير سد دربندخان في محافظة السليمانية أن 23 سنتيمتراً فقط تفصل سد دربندخان عن الامتلاء الكامل، مرجحاً البدء بتصريف المياه الفائضة الأسبوع المقبل.



مدير السد، سامان إسماعيل، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، إن “موعد تصريف المياه الفائضة ليس معلوماً بعد، لأن كميات المياه الواردة إلى السد تختلف يومياً”، متوقعاً البدء في “تصريف المياه الفائضة في غضون أسبوع ما لم تتغير الكميات التي تصل إلى السد”.

يعد سد دربندخان ثاني أكبر سد في إقليم كوردستان حيث تبلغ سعة خزنه 3 مليارات متر مكعب من المياه.

إدارة السد دعت المواطنين إلى الابتعاد عن حرم السد عند البدء بتصريف المياه الزائدة، مشيرة إلى أنها خاطبت محافظة السليمانية وإدارة كرميان وقائممقامية دربندخان بهذا الشأن.

ولفت مدير السد إلى أنهم يطلقون 120 متراً مكعباً في الثانية يومياً حالياً، وسيبحثون كمية الاطلاقات عند البدء بتصريف المياه الفائضة.

لدى إقليم كوردستان 3 سدود كبيرة، يعد سد دوكان أكبرها بسعة تخزينية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من المياه، في حين تبلغ سعة سد دهوك التخزينية 52 مليون متر مكعب من المياه.

تم إنشاء سد دوكان من قبل شركة بريطانية عام 1959، وسد دربندخان من قبل شركة أميركية عام 1961، وسد دهوك عام 1988.

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