نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريباً

أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريباً للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.

دلشاد شهاب، قال في تصريحات لوسائل إعلام، بعد زيارة وفد رئاسة إقليم كوردستان للجبهة التركمانية في أربيل اليوم الأربعاء (24 نيسان 2024)، إن إجراء انتخابات برلمان كوردستان من أولويات عمل رئيس إقليم كوردستان، منوّهاً إلى أن إقليم كوردستان “تضرر على الصعيدين القانوني والسياسي” بسبب الخلافات حول الانتخابات والمفوضية.

وشدد على أن رئاسة إقليم كردستان “على اتصال دائم مع جميع الأحزاب السياسية، وينبغي التهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية” في إقليم كوردستان.

“ضرورة ألا يكون هناك فراغ سياسي”

دلشاد شهاب نوّه إلى أن “وجود برلمان يمثل الشعب حقاً أكثر أهمية من أي قضية أخرى”، مضيفاً أن “نيجيرفان بارزاني يؤكد على ضرورة ألا يكون هناك فراغ سياسي في كوردستان”.

المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان تطرق إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أربيل، وعدّها “مؤشراً مهماً على علاقات إقليم كوردستان وحيويته وتأثيره في المنطقة”.

ومضى في هذا الصدد قائلاً إن “هذه العلاقات ليست جديدة، والاهتمام بها وتعزيزها يصبان في مصلحة الطرفين”.

وتابع: “نحن جيران، وبصرف النظر عن العلاقات الاقتصادية، الدبلوماسية، التجارية والسياسية، هناك حدود طويلة بيننا، حمايتها هدف مشترك لنا”.

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