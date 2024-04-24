بشير حداد: منذ البداية يعتزم مسؤولو بغداد عدم تطبيق الدستور

أكّد النائب السابق لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير حداد، أن المسؤولين في بغداد كانوا عازمين منذ البداية على عدم تطبيق الدستور.

جاء ذلك خلال مقابلة مع كوردستان 24، أكد فيها أن دبلوماسية حكومة إقليم كوردستان حققت نجاحاً جيداً، ليس في نظرنا فحسب؛ بل في رأي الغرب والدول الأجنبية.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان يتصرف بأسلوب دبلوماسي قد لا تتمكن بعض الدول من التصرف بالمثل.

لافتاً إلى أن هذا الأمر “مؤشر على نجاح دبلوماسية حكومة إقليم كوردستان، وهو مؤشر أيضاً على المكانة المهمة التي يتمتع بها الإقليم في العراق والمنطقة”.

وأوضح أن دول الجوار تأخذ إقليم كوردستان على محمل الجد وتحاول إقامة وتعزيز علاقات جيدة معه.

وختم حديثه قائلاً: منذ بداية 2005، عندما تم التصويت على الدستور، كان المسؤولون في بغداد عازمين على عدم تطبيقه وأن يولد ميتاً، لأنه الآن نصف ميت، لأن الدستور الذي لا يطبق نصفه كأنه لم ينفذ، وما يفعله إقليم كوردستان سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية دستوري وقانوني.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية