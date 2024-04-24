أبريل 24, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مواطنون من أربيل يقاضون شركة إماراتية بتهمة “النصب والاحتيال”

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فى :أخبار عــامة
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مواطنون من أربيل يقاضون شركة إماراتية بتهمة “النصب والاحتيال”

رفع عدد من المواطنين في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد شركة إماراتية بتهمة “النصب والاحتيال”، مبينين أن الشركة تعمل في القطاع الاستثماري والتجاري في الإقليم.

وقال أحد المواطنين ويدعى طارق عبد الله لوكالة شفق نيوز، إن “الشركة الاماراتية افتتحت مكتبا لها في أربيل لبيع أسهم، وقد جمعت أكثر من 10 ملايين دولار حتى الآن”، مضيفاً أنها “أغلقت المكتب وغادر صاحبها الى خارج إقليم كوردستان”.

وتابع “بسبب هذا قدمنا شكوانا للقضاء في أربيل”.

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