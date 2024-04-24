وثيقة: الاختلاس يطيح بزوج النائبة زهرة البجاري

صدّقت محكمة التمييز، على الحكم الصادر بحق زوج زهرة البجاري عضو مجلس النواب عن كتلة “صادقون” التابعة لجماعة عصائب اهل الحق، وذلك بعد إدانته بتزييف وصولات بالموانئ.

وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة التمييز، أن “الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية تشكلت بتاريخ 2024/4/7 برئاسة القاضي الاقدم منذر إبراهيم حسين وعضوية القضاة كل من حيدر جواد ومحمود عباس وماجد حسين واحمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الأتي: لدى التدقيق والمداولة وجد إن كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات البصرة هـا بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۷ في الدعوى المرقمة 69 / ج ن / ۲۰۲۳ كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً بعد ان اعتمدت الادله الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى م صحيحه قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا لاحكام المادة (1/259-1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2024/4/7.

وكانت محكمة جنايات البصرة أصدرت يوم الثلاثاء، 28 تشرين الثاني 2023، حكماً بالسجن 6 سنوات على زوج النائبة زهرة البجاري اثر اختلاس اموال من شركة نفط البصرة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية