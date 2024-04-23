الخارجية الأمريكية: إيران لا تحترم السيادة العراقية

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الأخير الذي شنته ميليشيات عراقية موالية لإيران ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مشيرة الى أن إيران “لا تحترم” سيادة العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: “نجد أنه من المثير للقلق بشكل خاص أن هذه المجموعة من الميليشيات اختارت استئناف هجماتها ضد الأفراد الأمريكيين بعد ساعات فقط من انتهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من زيارة ناجحة لواشنطن لذا يبدو من الواضح أن إيران لا تحترم السيادة العراقية”.

وأضاف: “لقد رأينا هذه الهجمات في الماضي، وأوضحنا لإيران وللجماعات الموالية لها، أننا سندافع عن مصالحنا، وسندافع عن أفرادنا، ولا يزال هذا هو الحال”.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت أن قوات التحالف أحبطت هجوما صاروخيا بالقرب من قاعدة رميلان بسوريا، ولم يصب أي فرد أمريكي.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان عراقيان إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا يوم الأحد.

والهجوم ضد القوات الأمريكية هو الأول منذ أوائل شباط/فبراير عندما أوقفت الميليشيات المسلحة في العراق هجماتها ضد القوات الأمريكية.

وردا على ذلك، قصفت طائرة أمريكية منصة صواريخ في الأراضي العراقية استخدمت لقصف قاعدة شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد به مصدر أمني عراقي.

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