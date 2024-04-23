أردوغان: عقدنا اجتماعات مثمرة مع نيجيرفان بارزاني

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه عقد اجتماعات مثمرة مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في زيارته يوم أمس الاثنين.

أردوغان، صرّح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية أجراها إلى العراق يوم أمس الاثنين (22 نيسان 2024)، وحضر خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وكان أردوغان قد وصل صباح الاثنين إلى بغداد، حيث اجتمع مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ورعى السوداني وأردوغان التوقيع على 26 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات، ضمنها اتفاق إطار استراتيجي.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه بحث مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية التي شهدت زخماً في الفترة الأخيرة.

أردوغان يدعم خطوات السوداني

وأعرب أردوغان عن دعمه للخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية برئاسة السوداني، من أجل تحقيق الاستقرار والرفاه الدائم في البلاد.

وذكر أنهم بحثوا الخطوات الممكن اتخاذها، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل مكافحة الإرهاب والتجارة والنقل والطاقة وتأثيرات تغير المناخ.

وأعرب الرئيس أردوغان للجانب العراقي عن ترحيب تركيا بإعلان بغداد حزب العمال الكوردستاني “تنظيماً إرهابياً”، وأن هذا الأمر يصب في صلب تطلعات تركيا.

وقال أردوغان إن “تنظيم بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي يهدد استقرار العراق ونموه وسلامته، وإزالة هذا التهديد يصب في مصلحة بغداد”.

وأكد عزم تركيا على إنهاء الإرهاب بطريقة أو بأخرى، قائلا: “لن نفسح المجال أبداً للذين يعملون مع التنظيمات الإرهابية ويستخدمونها أدوات”.

وأضاف أنه “من الضروري بالنسبة لرؤية العراق التنموية وأمن الاستثمارات الدولية أن تُردم حفر الإرهاب”.

أما بالنسبة إلى مشروع طريق التنمية فذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه كان على رأس جدول أعمال الزيارة وتكلل بتوقيع مذكرة تفاهم رباعية تم من خلالها تجاوز مرحلة مهمة.

ووعد الرئيس التركي بتقدم أسرع في إنجاز مشروع طريق التنمية في الأيام القادمة.

وستساهم 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعتها تركيا والعراق، بحسب الرئيس التركي، في تعزيز العلاقات بين البلدين أكثر.

“اجتماعات مثمرة مع نيجيرفان بارزاني”

وبشأن زيارته إلى أربيل، أكد أردوغان أنهم عقدوا اجتماعات مثمرة مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى مطار أربيل الدولي، مساء الاثنين (22 نيسان 2024)، في زيارة رسمية، وكان في استقباله رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ووفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان.

وبعد مصافحة مستقبليه واستراحة قصيرة في المطار، توجه رجب طيب أردوغان رفقة نيجيرفان بارزاني إلى رئاسة إقليم كوردستان.

زيارة أردوغان تأتي بعد 13 عاماً على زيارته للعراق وإقليم كوردستان في عام 2011.

“تجفيف الارهاب في العراق وسوريا”

وفي رده على أسئلة الصحفيين عن مكافحة الإرهاب قال الرئيس التركي إن “تجفيف مستنقع الإرهاب في سوريا والعراق لن يكون بعملنا فقط بل أيضا بالجهود المشتركة لإدارتي البلدين”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد “مواصلة محاربة الإرهاب داخل البلاد وخارج حدودها في إطار القانون الدولي واحترام وراء الحدود”.

وشدد على أن “هذا الكفاح سيستمر سواء داخل حدودنا أو خارجها، ضمن إطار القانون الدولي ومن خلال احترام وحدة وسلامة أراضي الدولة الجارة”.

وأعرب أردوغان عن تمنيه أن تبدي الدول الجارة الموقف اللازم في مواجهة التهديدات التي تستهدف الأراضي التركية.

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