الرئيس بارزاني مهنئاً بيوم الصحافة الكوردية: ادعو الصحفيين للقيام بواجبهم بمهنية لنقل الحقيقة وتعزيز ثقافة ووعي المجتمع

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 22 ابريل / نيسان، رسالة تهنئة بمناسبة يوم الصحافة الكوردية والذكرى الـ 126 لصدور العدد الأول لجريدة كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة تهنئته ” أهنئ صحفيي وإعلاميي كوردستان بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين بعد المائة لصدور أول صحيفة كوردية، والتي تتزامن مع يوم الصحافة الكوردية، والذكرى السنوية لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان”.

وأضاف “الصحفيون والإعلاميون يتحملون مهمات مقدسة وحساسة تتجسد في تقديم المعلومات والتوعية والتوجيه وتنمية المجتمع، وبهذه المناسبة، أدعو الصحفيين والإعلاميين الأعزاء في كوردستان إلى القيام بواجبهم بمهنية لنقل الحقيقة وتعزيز ثقافة ووعي المجتمع والمواطنين”.

وأردف الرئيس بارزاني “على وسائل الإعلام والصحفيين في كوردستان أن يتذكروا دائما أن الإعلام والصحافة أدوات فعالة للتعريف بالقضية المشروعة لشعبنا، والدفاع عن هوية وحقوق الشعب الكوردستاني، وفي الوقت نفسه هي أدوات للحفاظ على القيم وتعميق ثقافة السلام والتعايش والإنسانية بين الناس، مبارك عليكم يوم الصحافة الكوردية وأتمنى النجاح والتوفيق لعموم صحفيي كوردستان”.

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