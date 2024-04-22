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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني يصف زيارة أردوغان بالتاريخية: أتطلع للترحيب به في أربيل ومناقشة القضايا المهمة

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فى :أخبار عــامة
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نيجيرفان بارزاني يصف زيارة أردوغان بالتاريخية: أتطلع للترحيب به في أربيل ومناقشة القضايا المهمة

وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد بأنها “تاريخية”، مرحباً به في ذات الوقت لزيارة اربيل ومناقشة القضايا المهمة.

وكتب نيجيرفان بارزاني تغريدة على موقع X، جاء فيها، إن زيارة الرئيس ⁦‪رجب طيب أردوغان ‬⁩ التاريخية إلى بغداد وأربيل تأتي في وقت حرج تمر به المنطقة.

وأضاف أن الزيارة تسلط الضوء على العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية القوية بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا.

وقال أيضا، إنني أتطلع إلى الترحيب بالرئيس أردوغان في أربيل ومناقشة القضايا المهمة، بما في ذلك السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

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